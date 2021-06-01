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Alanya açıklarında hortum

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizin açıklarında meydana gelen hortum, korkuya sebep oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizin açıklarında meydana gelen hortum, korkuya sebep oldu. 6 dakika boyunca süren hortum, kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.


Antalya'da güneşli hava yerini 2 gündür yağmura bıraktı. Gün içerisinde yer yer yağış alan kentte bu kez de hortum çıktı. Alanya ilçesine bağlı İncekum Sahili açıklarında bu sabah saat 09.40 gibi meydana gelen hortum, çevredeki vatandaşları korkuttu. 6 dakika boyunca etkisini kaybetmeyen hortumu, vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Denizin açıklarında çıkan hortum, kıyaya ulaşmadan gözden kayboldu.

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