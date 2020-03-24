İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya Aliefendi yoluna bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya kırsalındaki yolları yaz sezonuna hazırlıyor.

Alanya'nın Aliefendi Mahalle yolunda bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Alanya'da yol bakım, onarım ve şarampol temizliği ile yol stabilize çalışmalarını farklı mahallelerde sürdürüyor. Yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında ekipler, Demirtaş bölgesinde bulunan Aliefendi Mahallesi yolunda yol bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmayla birlikte yolda sürücüler araçları ile daha güvenli bir şekilde seyredebilecek. Diğer yandan ekipler Çamlıca mahallesinde yol stabilize çalışmalarına da devam ediyor. Benzer çalışmalar, önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.