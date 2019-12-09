İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya ASAT'tan gece mesaisi

ASAT, Alanya merkezdeki 19 mahalleye içme suyu sağlayan ana depo ve boru hatlarında genel bakım ve yenileme çalışması yaptı.

Çalışma vatandaşların mağduriyetini önlemek için gece gerçekleştirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ASAT, genel bakım onarım ve zaman zaman meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak için Pazar gecesi sabaha kadar mesaideydi. 50 kişiden oluşan 15 ayrı ekiple çalışma startını veren Alanya ASAT, önce 19 mahallenin içme suyunu kesti. Ardından 5 binlik ana depo ve ana boru hatlarının içindeki su boşaltıldı. Daha sonra 6 ayrı noktada 15 ekip çalışmaya başladı. Ana depoda temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilirken, diğer ekipler de boru hatlarındaki vanalara bakım yaptı ve eskiyenleri yenileriyle değiştirdi. Gece başlayan ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışma sabaha kadar sürdü. Vatandaşların mağdur olmaması için gece gerçekleştirilen çalışmanın ardından ilçeye içme suyu verilmeye başlandı. Ana boru hatları ve ana deponun dolum sürelerinin zaman alması nedeniyle şehrin alt kesimlerine öğleyin, üst kesimlerine ise akşam içme suyunun ulaşması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.