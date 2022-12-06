Alanya ATABEM'de kurslar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATABEM Kurs Merkezlerinde, çocukların ve gençlerin derslerini destekleyici programlarla eğitim hayatlarına katkı sağlamaya devam ediyor. Kış dönemi 4,5,6,7 ve 8. sınıflara yönelik akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda açtığı kurslarla öğrencilerin başarılarını arttırıyor.

Öğrenciler 24 branşta eğitim alacak

Antalya merkezde 7, ilçelerde ise 4 olmak üzere toplam 11 merkezde kış dönemi kursları açıldı. Kurs merkezlerinde çocuklar, bilgisayar kullanımı, coğrafya, drama, fen bilimleri, fizik, gitar, hızlı okuma, İngilizce, karakalem, kimya, matematik, modern dans, piyano, resim, satranç, sosyal bilgiler, tarih, taş boyama temel robotik ve kodlama, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe ve zeka oyunları gibi 24 branşta eğitim alacak.

Kayıtlar devam ediyor

Alanya ATABEM'de kurslar 26 Kasım tarihinde başladı. Bir taraftan kurslar devam ederken, diğer taraftan, yeni kayıtlar da devam ediyor. Aileler Alanya'daki kurs merkezine gelerek çocuklarını ücretsiz verilen kurslara kayıt ettiriyor. Kayıt için velilerin Alanya ATABEM'e şahsen müracaat etmeleri, bilgi için ise 0 242 313 09 43 aramaları gerekiyor.