Alanya Belediye Başkanı Yücel'den Mahmutlar Kültür Merkezi'ne denetim

Antalya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 9 Eylül Cuma günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla temel atma töreni düzenlenen Mahmutlar Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Mahmutlar Mahallesi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla temelini attığı Mahmutlar Kültür Merkezi ve Etüt Merkezi hızla yükseliyor. 9 Eylül Cuma günü atılan temelin ardından çalışmaları yakından incelemeye devam eden Başkan Yücel, inşaatla ilgili bilgiler verdi. Çalışmaların 5 beton pompası ve 75 mikser ile sürdüğünü belirten Başkan Yücel, “Çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek en kısa zamanda bu dev projeyi vatandaşlarımızın kullanımına açmış olacağız ” dedi.

“Bölgedeki yatırım çalışmalarımız sürüyor”

Mahmutlar Kültür Merkezi'nin yanı sıra bölgede Alanya Belediyesi'nin pek çok yatırımı bulunduğunu belirten Başkan, “Bu projemiz içerisinde kütüphaneyi, etüt merkezini de barındırıyor. Öte yandan bölgede okul ve sağlık ocağının yanında kreş projemizi de sürdürüyoruz. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya her alanda çalışmalarımız bulunuyor. Mahmutlar'ı ihya edeceğiz demiştik, sözümüzü tutuyoruz” diye konuştu.

Ayrıca Başkan Yücel, açılış bünyesinde Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a bir kez daha destekleri için teşekkür etti.