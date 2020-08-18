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Alanya Belediye Başkanı Yücel'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Başkan Yücel, korona virüse yakalandığı ve hastanede izole durumda olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in korona virüs testi pozitif çıktı. Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim; yapılan tetkiklerin ardından #Covid19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Şu an durumum iyi. Korona virüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.

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