Alanya Belediye binası önünde hizmet çadırı kuruldu, sirkülasyon azaltıldı

Görevli personel ve ziyaretçilerin Covid-19'a karşı güvenliğinin sağlanması, bina içerisindeki kişi sirkülasyonunun azaltılması amacıyla, Alanya Belediyesi girişinde çeşitli birimlerin temsilcilerinin hazır bulunduğu hizmet ve bilgilendirme çadırı kuruldu. Diğer yandan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Tedbirler kapsamında Alanya Belediyesinde görevli personelin ve belediyeye gelen vatandaşların Covid-19'a karşı güvenliğinin sağlanması ve bina içerisindeki insan sirkülasyonunun azaltılması amacıyla, Alanya Belediye Sarayı girişinde Çözüm Masası personeli ile Emlak Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlilerinin hazır bulunduğu bilgilendirme ve hizmet çadırı kuruldu.

Sosyal mesafe önlemleri alındı

Sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen hizmet ve bilgilendirme çadırında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre diğer birimlerden de personelin çağırılabildiği hizmet noktası aracı ile belediye içerisindeki insan sirkülasyonunun azaltılması hedefleniyor. Ödeme gibi zorunlu hizmetler için ise vatandaşların binaya girişlerine ateş ölçümünün ardından izin veriliyor.

“Hem vatandaş hem de personel güvenliğini önemsiyoruz”

Oluşturulan hizmet noktası hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, “Alanya Belediyesi olarak tedbirlerimize bir yenisini daha ekledik. Vatandaşlarımızın yoğun talep gösterdiği birimlerimizden personeller ile yeni bir hizmet alanı kurduk. Vatandaşlarımıza daha etkili ve hızlı hizmet etmeyi amaçladığımız çalışma ile belediye içerisindeki sirkülasyonu da azaltmayı hedefliyoruz. Güvenliği öncelikli tutarak bu tedbirlerimize yenilerini ekliyoruz. Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine muhakkak dikkat edilmesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ayrıca hemen hemen tüm hizmetlerimizin online sistem ile de verildiğini hatırlatır, vatandaşlarımıza belediyeye gelmeden önce online mecralarını denemelerini tavsiye ederim” dedi.

Başkan pozitif çıkan test sonucunu sosyal medya hesabından duyurmuştu

Diğer yandan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim; yapılan tetkiklerin ardından #Covid19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Şu an durumum iyi. Korona virüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın" ifadelerini kullanmıştı