Alanya Belediye Tiyatrosu 14 Aralık'ta yeni bir oyunla perde açıyor

Alanya Belediye Tiyatrosu, 14 Aralık'ta yeni bir oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Çağdaş Amerikan Edebiyatının ve Tiyatrosunun önemli yazarlarından Neil Simon'un, “Büyük Aşıkların Sonuncusu” adlı eserini sahneye koyacak olan Alanya Belediye Tiyatrosu, sezonun ikinci büyük yetişkin oyununun prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Rejisörlüğünü Murat Atak'ın yaptığı oyunda, Burak Kaya, Aysel Özdemir, Birke Muratal ve Beyza Ergezer rol alıyor. Prömiyeri 14 Aralık saat 20.00'de Kültür Merkezi'nde yapılacak Büyük Aşıkların Sonuncusu, yolun yarısını günlük rutin içinde tüketmiş Barney'in, bir gününü, sadece bir gününü değişik yaşayabilmek için giriştiği kaçamakların öyküsünü anlatıyor.

“1930'lu yılların Amerika'sında geçen öykü sanki günümüzü anlatıyor”

Oyunla ilgili bilgi veren Rejisör Murat Atak, “Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Büyük Aşıkların Sonuncusu'nun yazarı Neil Simon da çelişkilerle dolu bir yaşamın içinden yaratıyor karakterlerini. Oyundaki kişiler 1930'lu yılların Amerika'sında yaşıyor olmalarına rağmen, sanki bugün yaşadığımız kentlerin herhangi bir semtinden çıkıp gelmişler gibi güncel ve kanlı canlılar” dedi.

Dünya değişse de o değişirken soruların, sorguların ve arayışların hiç değişmediğine dikkat çeken oyunla ilgili açıklamasını Rejisör Atak şu sözlerle sürdürdü: “Ve oyunumuzun yazarı Neil Simon, ‘Hayatın tadını çıkarabildin mi Barney?' diye soranları, kahramanının gülümseyişiyle yanıtlıyor: ‘Yaşamayı seviyorum. Yaşamımla ilgili bazı sorunlarım var, ancak yaşamak şimdiye kadar önüme konan en güzel proje”.