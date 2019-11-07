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Alanya Belediye Tiyatrosu Bursa yolcusu

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) Bursa Kültür Sanat Vakfı (BKSTV) tarafından 18.

si düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'ne katılarak 12 Kasım'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde “Kral Olmak İstemeyen Aslan” la Bursalı seyircilerle buluşacak.


Tiyatro Tempo, Poti Valerian Gunia Profesyonel Devlet Tiyatrosu, Pavel Vangeli Aktör ve Kuklalar, Tiyatro Puppeteria gibi birçok ekibin de katıldığı 18.Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nde, gösterilerin yanı sıra atölye çalışmaları da yapılacak. Turneyle ilgili bir değerlendirme yapan Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, "Oyuncularımızın başarısı bizleri gururlandırıyor. Aldığımız davetler ve çıktığımız turnelerle Alanyalı seyircilerimizin yanı sıra ülkemizdeki diğer sanatseverlere de hizmet verebilmek başarımızı taçlandırıyor. 2019-2020 Tiyatro Sezonumuz başlar başlamaz önce Bursa, sonra Ankara olmak üzere 2 turne yaptık. ‘Kral Olmak İstemeyen Aslan' adlı kukla oyunumuzla Bursa'da tekrar bir turnemiz daha olacak. 11 Kasım Pazartesi yola çıkacak oyuncularımız, 12 Kasım Salı günü Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapacakları iki temsil ile Bursa seyircisiyle buluşacaklar” dedi.

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