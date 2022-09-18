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Alanya Belediye tiyatrosu yeni sezonu açık havada açtı

Alanya Belediye tiyatrosu yılın ilk yetişkin oyununu açık hava tiyatrosunda gerçekleştirdi.

Kadınlar Filler ve Saireler oyunu izleyicisinden tam not aldı.


Alanya Belediye tiyatrosu sezonun ilk yetişkin oyununu açık hava tiyatrosunda gerçekleştirdi. Alanya Belediye Tiyatrosu'nun 61. oyunu olan Kadınlar Filler Ve Saireler yeni sezonda seyircisi ile buluşmuş oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan prömiyerinin ardından kapalı gişe oynayan oyun, açık hava tiyatrosunu dolduran yüzlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Nilay Kara, Birke Muratal Doğan ve Esra Tığlı Kutertan'ın rol aldığı oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.



Üç yabancı kadının hayatı işleniyor


Komşu oldukları halde birbirine yabancı üç kadının komik ve trajik varoluş mücadelesini konu alan oyun, kadınların erkeklerle ve yaşamla baş etme yöntemlerini mizahi ve vurucu bir dille izleyiciye aktardı. 2 perdeden oluşan 90 dakikalık oyun yeni sezonda izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.

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