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Alanya Belediye tiyatrosuna iki ödül

Alanya Belediye Tiyatrosu 2017-2018 sezonunda yeni ödüllerle buluştu.

‘Sırça Biblolar' ve ‘Küçük Prens' adlı oyunla Direklerarası Seyirci Ödülü'ne layık görülen Belediye Tiyatrosu başarıdan başarıya koşuyor.


2017-2018 tiyatro sezonunda Alanya, Ankara, Antalya ve Konya'da sahneye konulan oyunları seyrederek; Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirilen oyunlar, oyuncular ve tiyatroların ödülleri belirledi. Bu kapsamda Alanya Belediye Tiyatrosu da 2 ödül birden kazandı.


Yönetmen Murat Atak, Sırça Biblolar'la ‘Yönetmen Ödülü'ne, Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunları Yönetmeni Nilbanu Engindeniz ise ‘Küçük Prens' adlı çocuk oyunuyla Yapım Ödülü'ne layık görüldü.



Başarıyı halk jürisi belirliyor


Ödüllerle ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Direklerarası Seyirci Ödüllerini halk jürisinin belirlediği söyledi. Müdür Çinal, “Direklerarası Seyirci Ödülleri, seçici kurul üyelerinin sezon boyunca Türkiye ve KKTC'de perde açan tiyatroların sergilediği oyunları izleyerek başarılı buldukları sanatçıları ve oyunları değerlendirdiği bir ödül sistemidir. Ödüllerin halk jürisi (seyirci) tarafından belirlenmesi tiyatroda önemli bir olgudur” dedi.


Ödüller daha sonra Direklerarası Ödülleri Koordinatörü Ömer Şahinbaş tarafından Konya'da düzenlenecek ödül töreninde sahiplerine teslim edilecek.

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