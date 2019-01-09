Alanya Belediye Tiyatrosundan çocuk oyunu

Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi sorumlusu Nilbanu Engindeniz'in yazıp yönettiği, Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından kukla tiyatrosu olarak hazırlanan "Kral Olmak İstemeyen Aslan” çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu Mustafa Ulutaş Sahnesi'nde dün akşam sergilenen oyunu, öğrencilerin yanısıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal, Okul Müdür Vekili Mustafa Yalçın, oyunun yazarı Nilbanu Engindeniz, öğretmenler ve veliler izledi.

Belediye Başkanı Yücel, daha önce 2 derslik ve 30 öğrencinin eğitim gördüğü okulu, Kestel Belediye Başkanlığı döneminde baştan sonra yenileyerek 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı'nda hizmete açmıştı. Yeni derslikleri, tiyatro sahnesi ve çevre düzenlemesiyle bölgenin en modern okulları arasında dikkat çeken Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, dün akşam Kral Olmak İstemeyen Aslan'ı misafir etti.

Oyundan önce öğrenci ve velilerle bir süre sohbet eden Başkan Yücel, daha sonra Kral Olmak İstemeyen Aslan'ı öğrenci ve velilerle birlikte seyretti.

Kral Olmak İstemeyen Aslan'da, Belediye Tiyatrosu oyuncuları Adil Şahin, Beyza Ergezer, Emir Burak Kaya, Esra Tığlı Kutertan, Fırat Onur Deniz, Kartal Türkoğlu ve Nilay Kara rol alıyor.