Alanya Belediyesi 16'ncı Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Alanya Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması” sonuçları açıklandı. 25 Mayıs'ta yapılan jüri toplantısında dereceye giren eserlerle birlikte 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde sergilenecek fotoğraflar da belirlendi.

Alanya Belediyesi tarafından, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü Derneği (AFSAK) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen “16. Alanya Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması” sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye giren sanatçılar Alanya Belediyesi ve TFSF tarafından ödüllendirilecek. 1.'ye altın madalya + 5000 TL, 2.'ye TFSF gümüş madalya + 3000 TL, 3.'ye TFSF bronz madalya + 2000 TL ödül verilecek. Ayrıca sergilemeye değer bulunan eser sahipleri de 500 ? ile ödüllendirilecek.

Turizm ve Sanat Festivali'nde sergilenecek

“16. Alanya Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması”nda dereceye giren fotoğrafların her yıl olduğu gibi bu yıl da 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde üç gün boyunca sergileneceğini açıklayan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, “Bu yıl ki festivalimizin ana temasını gastronomi olarak belirledik. Fotoğraf yarışmasının konusunu da bu temaya uygun seçerek Türk Mutfağının farklı değerleri olan Yöresel Kültürel Miras lezzetlerine dikkat çekmeyi amaçladık. Tarlada ve bahçede başlayan emekten sofradaki lezzete kadar geçen süreç ile ilgili anları belgelemeyi ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefledik. Jürimizin değerlendirdiği eserleri ise yarın düzenlenecek festivalimizde açacağımız sergi ile sanatseverlerin izlenimine sunacağız. Vatandaşlarımızı Rıhtımdaki festival alanımıza bekliyoruz” dedi.