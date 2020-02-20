Alanya belediyesi 209 yılında 7 bin 883 tonluk yama yaptı

Alanya Belediyesi şehirdeki farklı noktalarda çeşitli nedenlerle tahrip olan, bozulan ve sökülen yollarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kırsal ve merkez mahallelerin tümünde karşılaşılabilecek zararların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması adına 2019 yılı içerisinde 7 bin 883 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak yollardaki bozulmalar giderildi. Çalışmalar merkez ve kırsalda planlamalar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda aralıksız devam ediyor.