Alanya Belediyesi 45 farklı dalda 2 bine yakın kursiyere hizmet veriyor

Alanya Belediyesi Güllerpınarı El Sanatları Merkezi'ni ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 10 ayrı noktada 45 farklı dalda kurs açtıklarını ve bu dönem 1988 kursiyere eğitim verdiklerini açıkladı.

Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında açılan Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları kursları devam ediyor. Kurs merkezinde atölyeleri tek tek ziyaret eden Başkan Yücel, kursiyerlerle sohbet ederken Belediyenin eğitim ve sosyal hizmet alanlarındaki yatırımları hakkında bilgi verdi. Başkan Yücel, “Yeter ki siz isteyin biz yaparız; sizlerin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Kadının elinin değdiği her şey güzeldir” dedi.

Kursiyerler Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ziyaretçilere bir de sürpriz yaptı. 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle El Sanatları Merkezi Bahçesinde bir farkındalık etkinliği düzenleyerek Başkan Yücel'e hem teşekkür ettiler hem de uzun uzun sohbet ettiler.

“Sadece 1. dönemde 1988 kursiyerimize hizmet veriyoruz”

El sanatları kurslarının Alanya Belediyesi'nin en büyük sosyal projelerinden biri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel şunları kaydetti: “2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sadece 1. döneminde yaklaşık 2 bin kursiyerimize hizmet veriyoruz. Bu sayı ikinci dönemi de içine alınca yıl sonunda yaklaşık 4 bine ulaşacak. Geçen yıl 1. ve 2. dönemde açılan kurslarda toplam 1874 kursiyerimize eğitim vermiştik. Alanya merkez ile doğu ve batı mahallelerimizde açılan kurslarımıza ilgi her yıl daha da artıyor. Bu kurslar belediyemizin en büyük sosyal projelerinden biridir. Birer kültürel miras olan el sanatlarımızın aslına uygun olarak öğretilip yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla kurslarımızı ücretsiz veriyoruz.”

Başkan Yücel'den Kargıcak'a kurs merkezi müjdesi

Bu yıl 45 farklı dalda kurs açıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Yücel, kursların Halk Eğitimi Merkezi ve Belediyenin El Sanatları merkezlerinde görevli 22 usta öğretici tarafından verildiğini söyledi. El emeği göz nuru ürünlerin değerinin her geçen gün arttığının altını çizen Başkan Yücel Batı bölgesinde Avsallar, Konaklı ve Okurcalar; merkezde Hanımeller 1, Güllerpınarı, Hacet Mahalleleri ile Güllerpınarı El Sanatları Atölyesi; doğu bölgesinde ise Cikcilli, Çıplaklı düğün salonu ve Mahmutlar El Sanatları Merkezi'ndeki kursların devam ettiğini hatırlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kargıcak Mahallesi'nde de yeni bir kurs açacaklarının müjdesini verdi.