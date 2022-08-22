Alanya Belediyesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Alanya Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları çerçevesinde başlattığı önemli çalışmaya Oba Mahallesi, Karakocalı yolunda devam ediyor. Daha önce yol genişletme ve istinat duvarı çalışmaları yapılan Karakocalı yolundaki altyapı seferberliği ile Dimçayı, Oba ve Karakocalı bölgelerinde yağmur suyu sorununun kökten çözülmesi hedefleniyor. Fığla ve Karakocalı Mahallelerinde binlik büzlerle yağmur suyu hattı çalışması yürütülüyor.

Bölgenin inşaat ve yerleşim noktasında çok hızlı bir gelişme içerisinde olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Vatandaşlarımızı yol ve altyapı noktasında hızlı, etkin hizmetle buluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.