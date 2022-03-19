Alanya Belediyesi drama kursu ilk mezunlarını verdi

Alanya Belediyesi'nin başlatmış olduğu Drama Kursu'nun 60 kursiyer öğrencisi mezun olarak sertifikalarını aldılar.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, başarılı bir projenin daha altına imza attı. Doğaçlamaya dayalı eğitim ve öğretimi desteklemek için Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), 7-13 yaş arası çocuklara ücretsiz drama kurslarının ilk etabını gerçekleştirmiş olduğu sertifika töreni ile tamamladı. Kursa başvuruda bulunan 220 kursiyerden 60 tanesi sertifikalarını alarak mezun oldular.

Düzenlenen sertifika töreni ilgili açıklamalar yapan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, ”Bilgi ve iletişim çağında, düşüncelerini ifade etmek çok önemli hale geldi. Bu eğitim programı çocuklarımıza özgüven kazandırmakta, iletişim kurmakta ve onları bir dünya vatandaşı yapmaktadır. Sadece güzel anlatmak yetmiyor; bu program hem güzel ifade etmeyi hem de anlatılanları iyi anlamamızı sağlıyor” diyerek programın önemine vurgu yaptı.

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ise açıklamasında, “Oyun ve doğaçlama temeline dayalı çalışmaları kapsayan kurslarımızla sosyal iletişimi iyi, özgüveni yüksek, arkadaş ilişkileri güçlü insanlar yetiştirilmesine biz de destek olmak istiyoruz. Çıktığımız bu yolda ilk mezunlarımızı vermiş bulunmaktayız. Çocukların gelişimine ve öğrenmesine katkı sağlamak için hazırladığımız projemize başvuran 7-13 yaş arasındaki her çocuğumuz kurslarımızdan faydalanmış, eğitimlerimiz sürekli olarak devam etmiştir. Ücretsiz drama kurslarına bugüne kadar 220 kursiyerimiz başvuruda bulundu. Kurslarımızın ilk etabında 60 kursiyerimiz gerçekleştirilen tören ile mezun oldu” ifadelerini kullandı.