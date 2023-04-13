Alanya Belediyesi durak önlerinin boyasını yeniliyor

Alanya Belediyesi halk otobüsü duraklarının önüne park edilmesini engellemek, yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla durak önlerinde uyarı niteliğinde boyama ve camlama çalışması başlattı. Vatandaşlardan gelen istekler ve ihtiyaçlara göre çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zabıta Müdürlüğü iş birliğinde şehir merkezinde başlayan çalışmaları tüm şehre yayarak doğudan batıya ve kuzeyden güneye tüm halk otobüsü hatlarında yer alan duraklarda gerekli çalışmayı gerçekleştiriyorlar.