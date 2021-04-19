Alanya Belediyesi ekiplerine uygulamalı yangın eğitimi

Eğitimde yangın söndürme tatbikatı ile yangınlara nasıl müdahale edileceği gösterildi.

Alanya Belediyesi Acil Durum ekiplerine acil durum, ilk yardım, münferit olaylar eğitimi, yangın söndürme ve tahliye tatbikatları ile uygulamalı eğitim verildi. Pandemi kurallarına uyularak verilen eğitimlerde İş Güvenliği Uzmanı Burcu Türker tarafından Acil Durum ekiplerine acil durum ve yangın eğitimi verildi. Eğitimde yangın anında yapılması gerekenler ve yangında doğru davranış biçimleri aktarıldı. Eğitime katılan kişilere gerçekleştirilen tatbikatlar ile yangın söndürücü aletlerin doğru kullanımı, yangınlara nasıl müdahale edileceği gösterildi.

Alanya Belediyesi İşyeri hekimi Sultan Özgen, acil durumlarda (arı sokması, yılan akrep ısırması ve çeşitli nedenlerle bayılmalar) konusunda yapılması gereken ilk yardım konularında katılımcıları bilgilendirdi.