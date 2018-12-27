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Alanya Belediyesi evsizleri anlaşmalı otellere yerleştiriyor

Alanya Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan mağdur vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte zaten zor olan yaşam koşulları daha da zorlaşan evsiz vatandaşlar, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak anlaşmalı otellere yerleştiriliyor.


Zorlu kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne direk müracaat ederek ya da onları gören vatandaşların müracaatıyla ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak anlaşmalı otele yerleştiriliyor. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, yaptığı açıklamada; “Soğuk kış gecelerinde sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlarımızı görenler, Çözüm Masası'ndan ya da Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze direk müracaatla onlara yardımcı olabilirler.” dedi.

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