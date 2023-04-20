Alanya Belediyesi geleneksel çiçek dağıtımını gerçekleştirdi

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bayram öncesi mezarlıklara dikilmek üzere geleneksel olarak gerçekleştirdiği çiçek dağıtımına bu bayramda da devam ediyor. Vatandaşlara mezarlıklarda kullanılmak üzere arife sabahı saat 8.30'dan itibaren, 22 türde 62 bin 500 adet çiçek fidesinin yanı sıra lokum ve gül kolonyası da ikram edildi.

Başkan Yücel şehitliği ve kimsesiz mezarları ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı öncesi Belediye mezarlığını ziyaret ederek, mezar ziyareti yapan vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Yücel, daha sonra Alanya Müftü vekili Personel Şube Müdürü Fatih Arslan ile kimsesiz bir mezarı ziyaret ederek çiçek dikti, dua okudu. Ardından Şehitliğe geçen Başkan Yücel, burada şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

31 mezarlıkta 62 bin 500 çiçek dağıtıldı

Merkezde; Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı Mezarlığı, Hisariçi Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Hacıbaba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Aşağı Oba Mezarlığı ve Tosmur Ak Mezarlığı'nda çiçek dağıtımı olacak. Batı bölgesinde; Okurcalar Karaburun Mezarlığı, Okurcalar Merkez Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, İncekum Kakaşlar Mezarlığı, İncekum Merkez Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Toslak Mezarlığı, Elikesik Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı'nda çiçek dağıtılacak. Doğuda ise; Kestel Hanönü Mezarlığı, Kestel yangılı Mezarlığı, Mahmutlar Cücenler Mezarlığı, Mahmutlar Gilikli mezarlığı, Mahmutlar Dörtyol Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı'nda vatandaşlara toplam 62 bin 500 çiçek dağıtıldı.