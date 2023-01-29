Alanya Belediyesi GES ile tasarruf etti

Alanya Belediyesi, 2022 itibariyle yaklaşık 34 milyon lira tasarruf etti.

Alanya Belediyesi tarafından 2017 yılında ilk kez devreye alınan Güneş Enerjisi Santralleri (GES-1, GES-2, GES-3) ile 2019 yılında yapılan GES-4 ve güçlendirme çalışmaları sonucunda Alanya Belediyesi, 2022 yılı sonu itibariyle 5 yıllık süreçte 34 milyon liralık kazanç elde etti. Alanya Belediyesi tarafından işletilen tesis, 5 yılda 29.785.601,39 kWh elektrik enerjisi üretti. GES tesisi üretilen bu enerji karşılığı 33 milyon 841 bin 637 TL?lik bir bütçenin Alanya Belediyesi?nin kasasında kalmasını sağladı.

?Yenilenebilir enerji doğal çevre için önemli?

Projenin bugün geldiği nokta ile çok önemli bir kaynak haline dönüştüğünü belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ?Gelişen, değişen ve her geçen gün mevcut teknolojisini yenileyen günümüz dünyasında, hızla artan nüfus, özellikle artan nüfusla beraber fosil yakıt kullanımında meydana gelen artış, tüketimin kontrolsüz bir şekilde artması ve çevre bilincinin azalması gibi faktörler yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz için önemli bir neden. Bu anlamda çevreci projelerin geliştirilmesini hedefledik ve Güneş Enerji Santrali projelerimizi başlatıp hayata geçirdik? dedi.

?Yeni GES projesi yolda?

?Kurulduğu günden bu yana hem enerji hem de gelir anlamında büyük başarı elde ettiğimiz tesislerimiz belediyemiz için çok önemli birer yatırım aracına dönüştü? diyen Başkan Yücel, ?Çevrenin korunması, doğanın gelecek nesillere temiz olarak bırakılması, Yeşil Kent Alanya olgusunun devamlılığının sağlanması amacı ile başladığımız yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hususunda önemli bir projeyi Alanya?ya kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Ayrıca toplam gücü 4.5 MW olan yeni bir GES öz tüketim tesisi daha yaparak şehrimize önemli bir katkı sağlayacağız? dedi.