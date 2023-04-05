Alanya Belediyesi halk ekmek büfelerinde satılan pidelere yoğun ilgi

Ramazan Ayı'nın vazgeçilmezi olan Ramazan Pidesi Alanya Belediyesi Halk Ekmek Büfelerinden 6 TL ile vatandaşlarla buluşuyor. Ramazan Ayı'nın başından beri artarak devam eden üretime halk büyük bir ilgi gösteriyor.

Ramazan Ayı'nın vazgeçilmez lezzeti Ramazan Pidesi bu yıl 7.5 TL'den satışa sunulmuştu. Ucuz ve kaliteli ekmeği Alanya halkı ile buluşturan Alanya Belediyesi Halk Ekmek Büfelerinde ise 250 gramlık ramazan pideleri 6 TL'den satılıyor. 35 bin ekmek üretimi yapan Alanya Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte 6 bin pideyi de vatandaşlarla buluşturmaya başladı. Hem ucuz hem de kaliteli üretim yapan Alanya Belediyesi'nin halk ekmek büfelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her gün on binlerce ekmek ve pide satışı yapılırken, Ramazan ayının sonuna kadar pide satışları devam edeceği öğrenildi.