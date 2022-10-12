Alanya'da ekmeğin zamlanması üzerine Alanya Belediyesi, halk ekmek kapasitesini 2 katına çıkarma kararı aldı.

Alanya'da ekmek fiyatlarının 5 TL'ye yükselmesi üzerine Alanya Belediyesi Halk Ekmek kapasitesini 2 katına çıkardı. Daha önce 45 noktada hayata geçirdiği halk ekmek büfelerinde 25-30 bin ekmek satışı yapan Alanya Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine cevap verme adına üretim kapasitesini 2 katına çıkaracak. Üretken ve sosyal belediyeciliğin öncüsü olan Alanya Belediyesi vatandaşların mağduriyetini gidermek ve ihtiyaca cevap vermek için yılsonuna kadar halk ekmeği 3,50 liradan satacak. Alanya halkının mağdur olmaması için tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Halkımızın ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşması için elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanacağız. Daha önce de Antalya genelinde en fazla halk ekmek üreten belediye olarak üretim kapasitemizi 2 katına çıkaracağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak fırıncılar ekmeğe ne kadar zam uygularsa uygulasın biz yılsonuna kadar ekmeği 3,50 liraya satmaya devam edeceğiz” dedi.