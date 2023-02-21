Alanya Belediyesi kent genelindeki riskli binaları yıkıyor

Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi'ndeki riskli bir binanın yıkımına başladı. Temelinde göçme tespit edilen ve kamuya tehlike arz eden yapı ekipler tarafından yıkılıyor.

Alanya Belediyesi, önceden tespitini yaptığı kaçak veya risk taşıyan binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemeler doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mahmutlar Mahallesi 2662 parselde riskli olduğu tespit edilen bir binanın yıkımına başladı. Binanın, daha önce yanında başlatılan bir kentsel dönüşüm çalışmasından dolayı hasar aldığı ve zemininde kayma olduğunu belirtildi. Bu nedenle riskli yapılar kategorisine alınan ve kamuya tehlike arz eden yapının ivedilikle yıkımına başlandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için risk taşıdığı tespit edilen yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.