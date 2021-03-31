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Alanya Belediyesi kırsalda çalışmaları sürdürüyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde kırsal bölgelerdeki bazı mahallelerde belediye ekipleri yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırsal bölgelerdeki bazı mahallelerde belediye ekipleri yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerden Yenice, Güney, Çamlıca, Akdam, Güzelbağ, Payallar ve Avsallar'da yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerden Yenice, Güney, Çamlıca, Akdam, Güzelbağ, Payallar ve Avsallar'da yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sadece merkezde değil, etki alanlarımızın tamamında vatandaşlarımızın refahı için çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

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