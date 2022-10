Alanya Belediyesi Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı açıldı

Alanya Belediyesi Adem Murat Yücel'in yeni projesi Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı bugün yapılan törenle açıldı. Başkan Yücel, “Can dostlarımız için hizmete açtığımız alanımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Demirtaş Hayvan Barınağı yanında açılan Alanya Belediyesi Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşan Alanı açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Alanya Belediyesi'nin şehre yeni kazandırdığı Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı ile Demirtaş Hayvan Barınağında tedavisi ve bakımları yapılan köpekler, kafeslerde değil büyük bir alanda özgürce yaşayabilecek. Köpekler için her imkanın düşünüldüğü geniş bir alanda gerçekleştirilen proje ile can dostları özgür bir şekilde doğal ortamlarında yaşayabilecek ve düzenli olarak bakımları da gerçekleştirilmiş olacak.

“Hayvana bakamayacaksak Alanya Belediyesi'ne teslim edelim”

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açılışı gerçekleştirilen Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı açılış konuşmasını gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal, “Biz hayvan deyince tüm canlıları baz almamız gerekiyor. Burada belediyemizin yaptığı çalışmada kedi, köpek, av ve yaban hayvanlarının rehabilitasyonu, bakımı ve yeniden doğal ortama bırakılması esas alınarak özverili bir iştir. Evet, hayvanlarımızı seviyoruz ama birçok hayvanı sevdiğimiz halde sokağa bırakıyoruz. Bu hayvanların yeri sokak değil. Onları sokağa, açlığa, sefilliğe terk ediyoruz. Eğer hayvana bakamayacak bir durum varsa Alanya Belediyemize bu hayvanları teslim etmeliyiz” dedi.

“Türkiye'ye örnek olacak bir proje”

Kodal'ın ardından söz alan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar ise konuşmasında, “En başta Sayın Başkanımız Adem Murat Yücel'e, Veteriner İşleri Müdürümüz Saim Kanlı'ya ve benim de mesleğim veterinerlik olduğu için belediyede çalışan tüm veterinerlerimize bu çok değerli, çok kıymetli Türkiye'de tek örneği olan Hayvan Barınağı ve yeni ünitemiz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım ve Türkiye'de inanın örnek gösterilecek bir proje. Bizler de hayvanlarımızın sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemiz ile bizim veterinerlerimiz çok uyumlu bir iş birliği içerisinde. Biz gerek çiftlik hayvanları gerek evcil hayvanların aşılamalarını düzenli olarak yapıyoruz. Toplumun en büyük sorunu sahipsiz hayvanlar. İşte bu gördüğümüz tesis ile hayvanlarımızın refahı sağlanacak” diye konuştu.

Başkan Yücel ise konuşmasına “Alanya Belediyesi olarak her can bizim için kutsal ve önemlidir.” diyerek başladı. Başkan Yücel, “Biz yaratılanı, Yaradan'dan dolayı çok sevip, korumayı hedefliyoruz. Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden itibaren sokak hayvanlarının refahı için birçok projeyi hayata geçirdik. Demirtaş Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini dönemimizde hizmete açtık. Yine Türkiye'de bir ilk olan Mobil Kısırlaştırma Aracımızı da Alanya'daki sokak hayvanlarının hizmetine sunduk. Yine hayata geçirdiğimiz Acil Müdahale Aracımızla hasta, yaralı ve kazaya maruz kalan sokak hayvanlarına müdahale ediyoruz. Kedi evlerimiz, köpek oyun parkımız, köpek ve kedi besleme ünitelerimiz, mamatiklerimizle her an can dostlarımızın yanındayız” şeklinde devam etti.

Başkan Yücel herkesi can dostu sahiplenmeye davet etti

Başkan Yücel konuşmasının devamında, “Sokak hayvanlarının refahı, sağlıklı ve mutlu yaşaması için tüm ekiplerimizi, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu süreçte bize destek olan, iyi niyetle bizlere yardımcı olan, iş birliği ile daha iyi nasıl can dostlarımıza hizmet edebiliriz noktasında bizlere fikir sunan, bizlere pozitif katkı sunan tüm hayvansever dostlarımıza teşekkür ediyorum. 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı Demirtaş Hayvan Barınağından bir dost edinmeye, bir can dostu sahiplenmeye davet ediyorum. Bu duygularla Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanının Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Başkan Yücel daha sonra vatandaşlar ve minik öğrenciler ile yeni yapılan Köpek Bahçesi ve Serbest Yaşam Alanını gezdi. Proje vatandaşlar tarafından tam not alırken, Hayvan Dostu Okullara Başkan Yücel tarafından teşekkür edildi.