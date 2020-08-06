İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 3 bin 528 ton atık topladı

Alanya Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı’nda 3 bin 528 ton atık topladı.

Alanya Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı'nda 3 bin 528 ton atık topladı.


Alanya Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı süresince tüm birimleri ile çalışmaya devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 gün boyunca hem kentin genel temizliği görevini sürdürüp hem de kurban atıklarının toplanması konusunda yoğun mesai harcadı. 4 gün boyunca kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler, toplamda 3 bin 528 ton evsel ve kurban atığı topladı.


"455 personel görev yaptı"


Kentin genel temizliği için bayram boyunca Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 31 adet çöp aracı, kamyon, traktör ve kamyonet kurban kesim noktalarında hizmet verirken, 89 araç da şehrin muhtelif yerlerinde çöp ve atık toplama hizmeti verdi. Toplamda 120 araç, 455 personel ile temizlik hizmeti şehrin her noktasında aksamadan devam etti.


Ekipler, kurbanlık satış ve kurban kesim yerlerinde dezenfekte çalışmaları da yürüttü. Kurbanlık satış ve kesim alanları bayram öncesi ve sonrasında yıkanıp, sıkça dezenfekte edildi. Ayrıca konteyner yıkama aracı ile de çöp konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.


“Sağlıklı ve temiz bir bayram geçirdik"


4 günlük yoğun çalışmalar hakkında konuşan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in talimatları doğrultusunda kentimizde hijyen konusunda bir aksaklık yaşanmaması adına yoğun bir çaba gösterdik. Temiz bir çevrede sağlıklı bir bayram geçirebilmek için elimizden geleni yaptık. 4 gün boyunca yoğun mesai harcayan, özenle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız çevreyi kirletmeyelim, kirletenleri de uyaralım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.