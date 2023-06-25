Alanya Belediyesi Kurban Satış Tesisi Kurban Bayramı'na hazır

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurban Satış Tesisini ziyaret ederek kurban satıcılarına ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek ‘hayırlı ve bereketli bayramlar' dileklerini iletti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kent ihtiyacını yıllarca karşılaması amacıyla hayata geçirdiği Kurban Satış Tesisi Kurban Bayramı'na hazır. Başkan Yücel hazırlıkları tamamlanan ve hem esnafların hem de vatandaşların hizmetine açılan tesisi ziyaret etti. Belediye Başkanı Yücel'e Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve teknik ekip eşlik etti.

“107 Padokta satış yapılıyor”

Oba Mahallesi Bucakoluk mevkiinde hizmet veren Kurban Satış Tesisi, 27 adet büyükbaş 80 adet küçükbaş olmak üzere toplam 107 satış padokları ile konforlu bir şekilde esnafların hizmetine sunuldu. Kurban Satış Tesis; suyu, elektriği, tuvalet ve mescit gibi gereklikleri ile yiyecek istasyonlarıyla tam teşekküllü bir tesis olarak hizmet veriyor.

“Konforlu ulaşım ve rahat alışveriş imkanı sunuluyor”

Esnafların rahat satış imkanının yanı sıra kurbanlık almak isteyen vatandaşlar da düşünüldü. Padokların arasında hayvanları gözlemleme ve seçme şansı olan alıcılar rahatça dolaşarak kurbanlıklarını alabiliyor. Ayrıca tesise ulaşım, Oba ve Çıplaklı mahallelerinden düzenlenmiş yollarla kolay ve konforlu bir şekilde yapılabiliyor. Billboardlar ve tabelalarla konumlar belirtilerek kolay ulaşım sağlanıyor. Merkez Kurban Satış Tesisinin yanı sıra batıda Konaklı Menderes Bulvarı'nda 60 adet, Mahmutlar Sanayi Sitesi altına 50 ve Demirtaş Yeni Damlar Caddesi Belediye Şantiye karşısında 20 adet yapılan satış padoklarında, kurbanlık satışı yapılabiliyor.

“4 noktada kesim hizmeti verilecek”

Alanya Belediyesi'nin vatandaşlara her yıl Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'inci günü hizmeti olan ücretsiz küçükbaş kesim merkezleri olarak hizmet verecek yerler şöyle açıklandı: "Merkezde Eşgilik Düğün Salonu, Gazipaşa Dolmuş Durağı, batıda Payallar Belediye Şantiyesi doğuda ise Mahmutlar Belediye Şantiyesi." Kurban Satış Tesisinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bölgenin en güzel, en sağlıklı Kurban Satış Tesisini oluşturduk. Gelecek yıllarda eksikliklerimizi tamamlayarak bölgenin hem ulaşılabilirlik hem de içerisinde konforlu bir şekilde esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılaması için bir alan oluşturduk. Hem bölge halkımıza hem Alanya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum ”diye konuştu.