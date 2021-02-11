Alanya Belediyesi, marangozhane atölyesini büyük bir tesise dönüştürdü

Alanya Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı marangozhanesini bin 400 metrekarelik yeni bir tesise taşıdı.

Alanya Belediyesi, daha hızlı, daha kaliteli ve daha etkin hizmet adına adeta endüstriyel bir yapıya bürünüyor. Üretken belediyecilik adına, ilçe genelinde bulunan ahşap kent mobilyaları, bank, kamelyalar, dekorlar, belediye hizmet binasında kullanılan mobilyaların üretildiği atölye büyüyerek bir tesise dönüştü. İçerisinde boyahanenin de bulunduğu marangozhanede, bütün üretim, sevkiyat ve yerleştirme işlemleri, yerinde ve zamanında tek elden hızlı bir şekilde bu tesisten yapılacak.

Alanya Sanayi'nde bulunan atölye Oba Mahallesi, Basırlı Mevki, Uygurlar Sokak'taki bin 400 metrekarelik tesise taşındı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, taşınma ve yerleşme aşamasındaki tesisi ziyaret ederek burada çalışan ekip arkadaşlarına ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti. Başkan Yücel'e tesis ziyaretinde, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar da eşlik etti.

"Üretiyor, büyüyor, daha iyi hizmet veriyoruz"

Yücel, marangozhanenin yeni tesisinden oldukça etkilendiğini belirterek, Alanya Belediyesi büyüyen ve büyüdükçe daha iyi hizmetler yapan bir belediye. Bugün Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müze bağlı marangozhanemizi yeni yerinde ziyaret ettik. Öncesinde sanayii bölgesinde küçük bir alanda olan atölyemizi, bin 400 metrekarelik dev bir tesise taşıdık. Alanya'mızın cadde ve sokaklarındaki Belediyemize ait bütün mobilyalar, dekorlar, hizmet binalarımızdaki ofislerimizde bulunan mobilya gurupları, araç ve gereçlerimizi burada kendimiz üretiyoruz. Bu tesisimizle birlikte yerinde ve zamanında hizmetimize hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Alanya Belediyesi'nin yıllarca ihtiyacını karşılayacak bir alan oluşturduk. Hayırlı olsun.” dedi.