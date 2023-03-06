Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Oba Mahallesi'ndeki vizyon projesi olan, Alanya Belediyesi Oba Kapalı Spor Kompleksi hızla yükseliyor. 18 farklı spor dalında hizmet verecek tesiste çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, “kompleksimizi yaz ortasına tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in bölgeye kazandırılması için yoğun çaba sarfettiği Oba Kapalı Spor Kompleksi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Çatının çelik konstrüksiyonu tamamlanan tesiste çalışmaları inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “bölgenin en güzel spor kompleksi olmaya aday tesisimizde çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

“Sandviç panellerin montajına başladık”

Çalışmaların hızla devam ettiğin belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Tesisimizde çalışmalar çok şükür hızla devam ediyor. Çelik konstrüksiyonu tamamlanan çatıda sandviç panellerin montajı yapılıyor. Havalandırma kanalları, VRF iklimlerde bakır boruları imalatı ve tesisimizin sıva işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca elektrik ve su tesisatı gibi binamızın alt yapısını oluşturacak çalışmalar da sürüyor” dedi.

“Mega projemizi yaz ortasına doğru tamamlayacağız”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yücel; “Biliyorsunuz ki bölgemiz sürekli göç alarak büyüyor, gelişiyor ve değişiyor. Bununla birlikte de daha fazla spor alanları ve eğitim alanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Biz de bunları kendimize bir borç bilerek yerel yönetim olarak bu ihtiyaçların en güzelini, en konforlusunu yapmaya çalışıyoruz. 18 branşa hizmet verecek Kapalı Spor Salonu ve yarı olimpik yüzme havuzumuzun 2 yıl önce temellerini atmıştık. İnşallah bu kompleks bölgenin en güzel kompleksi olacak. Allah izin verirse yaz ortasına doğru tamamlamış olacağız ve halkın kullanımına sunacağız. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür eder ve bölge halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” dedi.