Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu'nda kayıtlar başlıyor

Alanya'da merkeze uzak mahallelerdeki kız öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için Alanya Belediyesi tarafından hizmete sokulan Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu'nda ön kayıt dönemi 15-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kesin kayıt tarihi ise 22 Ağustos-5 Eylül tarihleri olarak belirlendi.

Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı

Yurt, merkeze uzak mahallelerdeki ortaöğretim (lise) dengindeki kız öğrencilerin sadece barınma sorununa değil, güvenliğinden sağlığına, ulaşımından yemeğine kadar her şey düşünülerek hizmet veriyor. Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu, etüt ders çalışma odası, 24 saat sıcak su, ısınma, yemek, bilgisayar odası, spor salonları, güvenlik ve ücretsiz okul servisi gibi öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap eden birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca yurt içinde engelli öğrenciler için özel tasarlanan odalar da mevcut olduğu bildirildi.