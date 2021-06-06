Alanya Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Alanya Belediyesi'nde personellere temel ilk yardım eğitimi veriliyor.

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personellere için temel ilk yardım eğitimi veriliyor. İlk Yardım Eğitmeni Nazife Kucur'un eğitmenliğinde Atatürk Spor Salonu Seminer Odası'nda 25 Mayıs Salı günü başlayan eğitim, 11 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İlk Yardım Eğitmeni Nazife Kucur verdiği “İlk Yardım” eğitiminde, otomatik eksternal defibrilatör şok cihazı, kalp krizi, şeker, bayılma, şok, koma durumlarında ön müdahale, boğulmalar, yanıklar, kırıklar, hayvan ısırmaları-sokmalar, güneş çarpması gibi konu başlıklarında bilgiler vererek uygulamalı sunum yaptı. Eğitimin sonunda uygulamalı sınavı başarı ile geçenler Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ilk yardımcı belgesi almaya hak kazanacak.