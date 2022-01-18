Alanya Belediyesi personeline iş güvenliği ve sağlığı eğitimi

Alanya Belediyesi her yıl ülke genelinde yaşanan ölümlü ve yaralamalı iş kazalarını göz önünde bulundurarak, belediye çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

“İlk yardım ve iş güvenliği anlatıldı”

Denizyıldızı OSGB Firması'nda görevli İş Güvenliği Uzmanları Kenan Akpolat, Tuncay Salaz ile İlkyardım Eğitmeni Pınar Özmen ve Alanya Belediyesi İşyeri Hekimi Sultan Özgen tarafından personele 4'er saat süre ile eğitim verildi. Alanya Belediyesi İşyeri Hekimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimde, çalışma ortamında var olan risk etmenlerinin işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların önlenmesi konusu üzerinde duruldu. Mesleki risklerin önlenmesi, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması için risk ve kaza faktörünün ortadan kaldırılması ve çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar anlatıldı.

“Risk raporları hazırlanıyor”

Eğitim Seminerleri kapsamında belediye personellerine uygulamalı yangın eğitimi de verilirken aynı zamanda personellerin çalıştığı tüm sahalar gezilerek sahada bulunan riskler tespit edilerek ‘Risk Değerlendirme Raporları' da hazırlanıyor.