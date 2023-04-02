Alanya Belediyesi Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Meydanı etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Her akşam iftardan sonra başlayan programlarda izleyiciler, hafta sonunu da dolu dolu geçirmeye devam ediyor.

Alanya Belediyesi'nin yıllardır düzenlediği ve artık gelenekselleştirdiği Ramazan Meydanı ekinlikleri bütün hızıyla devam ediyor. Haftasonu iftardan sonra başlayan programlarda Kanun sanatçısı Aytaç Doğan “Quartet” en sevilen eserlerini dinleyiciler için sergiledi. Ayrıca alanı dolduran çocuklar da palyaço, bubble gösterisi ve sihirbaz gösterilerinde doyasıya eğlendi.

7'den 77'ye herkes ramazan coşkusunu yaşıyor

Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı'nda 7'den 77'ye her kesimin büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde vatandaşlar hem eğleniyor hem de Ramazan coşkusunu doyasıya yaşıyorlar. Ramazan şerbeti ikram edilen meydanda vatandaşlar kurulan stantlarda geleneksel ve Alanya'ya özgü birçok lezzeti tatma imkanı yakalıyorlar.

İlk kurulduğu günden beri binlerce vatandaşı ağırlayan meydan, görsel olarak da vatandaşlardan tam not alıyor. Etkinlikler Ramazan ayının son gününe kadar aralıksız devam edecek. Gölge Oyunları, Meddah Gösterileri, Orta Oyunları, Kukla Gösterileri, Masallar ve müzik konserinin olduğu meydan, sürpriz sanatçı ve gösterilere de ev sahipliği yapacak.

Ramazan ayı boyunca Alanya Belediye Sarayı yanında yapılacak etkinlikler çerçevesinde bu akşam Hacivat ve Karagöz ile Lal Tasavvuf ve Semazen Grubu Konseri olacak.