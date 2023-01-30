Alanya Belediyesi şehrin temizliğinde 7/24 görevde

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehrin dört bir yanında vatandaşlar ve yerli, yabancı misafirlere temiz bir şehir sunmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli süpürge personelleri ve yol süpürme araçları ile şehrin cadde ve sokakları düzenli olarak süpürülüyor.

Zorlu alanlarda üfleme makineleri kullanılıyor

Ayrıca araç parkının yoğun olduğu alanlarda ve süpürge ile ulaşılamayan noktalarda kullanımı kolay, pratik ve hızlı olan üfleme makineleriyle kolayca süpürme işlemi yapılıyor. Böylelikle personel ve zaman kaybı en aza indirilerek daha fazla alanın temizliği sağlanıyor.