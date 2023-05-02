Alanya Belediyesi turizm sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin zamanlarla şu anda aktif olarak yerinde bulunan konteyner ve tepegöz kovaların kontrollerini sağlayıp tamirlerini ve bakımlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Ekipler ayrıca çöp konteyneri ve tepegöz kovası ihtiyacı olan yerleri tespit edip yeni dağıtım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yapılan titiz çalışmalar sonucu daha temiz bir şehir, turizme yakışan Alanya için hizmetin devamlılığı sağlanıyor.

“Hem tasarruf hem hizmet”

Çalışmalarında tasarrufu önemseyerek, tasarrufla elde ettiği hem de çöp konteynerlerinin uzun ömürlülüğün sağlandığını ifade eden Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Eskiyen çöp konteynerleri ve tepegöz kovaları ekiplerimiz tarafından tespit edilip ardından tamir ve bakımı yapılıyor. Yerine sıfır koymak yerine, tamir ve bakımı mümkün olan tepegöz ve konteynerleri tamir ve boyama işlemi bitince belediyemize tasarruf sağlayarak yenilemiş oluyoruz. Kısaca hem tasarrufu hem de hizmeti sağlamış oluyoruz” ifadesini kullandı.