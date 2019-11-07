Alanya Belediyesi YAPEX Restorasyon Fuarında

Alanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin desteği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen “9. YAPEX Restorasyon, Kültür Mirası ve Koruma Fuarı'na katıldı.

Kültür mirasını oluşturan eski ve yakın dönem mimari eserlerin korunması, restorasyonu ve geleceğe aktarılması için çalışmalar yapan tüm yatırımcı, projeci ve üretici unsurları, ulusal ve uluslararası kurumları bir araya getiren fuarda önceki yıllarda olduğu gibi Alanya Belediyesi bu yıl da açmış olduğu stant ile yerini aldı.

Kentlerin oluşum sürecinde kültürel varlıkların doğru değerlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapmak adına “Kentsel Korumada Kültür Mirası” başlığı altında düzenlenmekte olan fuarda, Alanya Belediyesi standında belediyenin özellikle kentsel mimari konusunda yapmış olduğu restorasyon çalışmaları tanıtılıyor. Alanya kentsel mimarisinin ayrıntılı olarak bilgilendirme panoları ile anlatıldığı stantta, aynı zamanda Alanya geleneksel konut mimarisi yapım teknikleri ile ilgili sunumlar da hazırlanmış ve ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. Alanya Belediyesi ile birlikte Tarihi Kentler Birliği üyesi olan ve olmayı hedefleyen diğer yerel yönetimlerin yer aldığı fuar 8 Kasım Cuma günü sona erecek.