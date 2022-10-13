Alanya Belediyesi Yarderesindeki çalışmalara hızla devam ediyor

Mahmutlar Yarderesi Projesi'nde 131 No'lu Sokak ile Kılınçarslan Caddesi arasındaki dere ıslah ve taş duvar çalışmaları tamamlandı. Alanya Belediyesi ekipleri, peyzaj, yürüyüş alanı ve projedeki sanat yapıları için çalışmalarını sürdürüyor. D-400 Karayolu'ndan Barbaros Caddesi'ne uzanan Yarderesi kenarında yeni yenileme alanını hayata geçirmek için aralıksız olarak çalıştıklarını ifade eden Başkan Yücel, projede yer alan pek çok çalışmanın tamamlandığını belirterek, “Mahmutlar İlköğretim Okulu ile D-400 Karayolu arasında yer alan Yarderesi'ndeki projemiz bölgeye ayrı bir cazibe katacak. Sahilden merkeze uzanan dere, çevresindeki sanat yapıları ile çok güzel bir görünüme kavuşacak. Projemiz tamamlandığında Mahmutlar'ın çehresi değişecek. Mahmutlarımızda vatandaşlarımız bu alanlarda hoşça vakit geçirebilecekler” dedi.