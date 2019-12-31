İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya Belediyesi yılbaşına hazır

Alanya Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı gecesi yaşaması için gerekli tedbirleri aldı.

Zabıta ve Çözüm Masası ekipleri 24 saat görev yapacak.


Alanya'da vatandaşların gönlünce eğlenebilmesi, asayiş olaylarının ve insan sağlığını tehdit edecek olayların yaşanmasının engellenmesi için zabıta ekipleri gece boyunca tam mesai yapacak. Ekipler, merkez ve kırsalda olmak üzere denetimlerini devriyelerini aralıksız sürdürecekler.


Vatandaşların hızlı bir şekilde soru, sorun ve taleplerine cevap vermek üzere ise Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekipleri de yılbaşı gecesi boyunca 24 saat görev başında olacak. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde de şehrin muhtelif noktalarında temizlik çalışmalarına devam edecek. Temizlik işleri çalışmalar kapsamında gündüz 309 personel ve 66 araç ile gece ise 65 personel ve 22 araç ile toplamda 374 personel 88 araç ile temizlik ve geri dönüşüm toplama hizmeti verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.