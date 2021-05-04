Alanya Belediyesi yollarda bakım ve temizlik yapıyor

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevre düzeni ve temizliğini sağlamak için yol kenarları, kaldırım ve vatandaşların kullanımına açık alanlarda yabani ot temizliğine hız verdi. Çevresel kirliliğin giderilmesi ve yol geçişlerinin rahat olması amacı ile şantiye ekipleri, merkezde ve kırsalda günlük program dâhilinde 3 ekip ile görev yaptığı çalışmalarla kente estetik bir görünüm kazandırıyor.

Merkez ve kırsalda çalışmalar sürüyor

Alanya merkez mahallelerde büyük ölçüde tamamlanan çalışmalar, kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların kullandığı alanlarda, bakımsız yol kenarları, boş arsalar ve kamusal alanlarda yapılan temizlik çalışması ile tehlikeli haşeratların üremesine yol açacak ortamların da bertarafı yapıldığını, sinek ve sivrisinek yuvalanmalarının engellenmesine destek olunduğunu belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Hem bunların önüne geçmek hem de görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için bu yönde yürüttüğümüz çalışmalara aralıksız devam ediyoruz” dedi.