Alanya Belediyesi'nden 19 Mayıs kutlaması

Alanya Belediyesi Alanya Kent Konseyi iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi. Fener Alayı Yürüyüşü ile başlayan 19 Mayıs coşkusu Edis konseri ile zirve yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da coşku ile kutlandı. Etkinlikler Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü ile başladı. 19 Mayıs meşalesini Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel birlikte yaktılar. Protokol üyeleri ve on binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, Atatürk Anıtı önünden coşku içerisinde başladı ve İskele üzerinden Alanya Belediye Binası arkasındaki konser alanına kadar sürdü.

“Büyük gurur yaşıyoruz”

Program kapsamında ilk konuşmayı Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan gerçekleştirerek, tüm gençlerin bayramını kutladı. Daha sonra sahneye çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” dedi. Başkan Yücel, “19 Mayıs sadece takvim yapraklarındaki 365 günden birisi değildir. 19 Mayıs, ezelden beridir hür yaşamış bir milletin, bağımsızlık inancından aldığı güçle milli mücadele ateşini yaktığı gündür. 19 Mayıs, bağımsızlığı karakteri olarak bilenen Türk Milletinin emperyalistlere karşı meydan okuduğu, tertemiz alnından vurulup yatan şehitlerimizin vatanımızı yeniden ayağa kaldırdığı gündür” şeklinde konuştu.

“Alanya'da öncelik de söz de siz gençlerin”

Başkan Yücel, “Bizde, sizlere en iyi hizmeti vermek, her şeyin en iyisini sizlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Dünyanın en huzurlu, en güvenli ve en güzel şehirlerinden biri olan Alanya'yı gençlerin şehri yapıyoruz. Spor tesisleri, kültür merkezleri ile donatıyor, yıl boyu etkinlikler düzenleyerek gençlerimiz ile bir araya geliyoruz. Yeni spor tesislerimizi kısa sürede hizmete açarak, Alanya'yı ulusal ve uluslararası spor ve sanat organizasyonlarının merkezi yapıyoruz. Gençlerimizin iyi bir eğitim alması için okullar, kütüphaneler, yurtlar, etüt merkezleri, spor tesisleri, kreşler yaparak gençlerimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hizmetine kazandırıyoruz. Alanya'da öncelik de Alanya'da söz de siz gençlerin” dedi. Başkan Yücel'in ardından ise Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, programların düzenlemesinde emeği olan başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ederek sahneyi Edis'e bıraktı.

“40 binden fazla vatandaş Edis'le bayram coşkusunu doyasıya yaşadı”

Konser alanını dolduran 40 binin üzerinde vatandaş sevilen sanatçı Edis'in şarkıları ile 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadılar. Alana sığmayan vatandaşlar Edis'in muhteşem sahne performansını ve sevilen şarkılarını sahilden takip etti. Dansçılar, ışık şovları ve havai fişek gösterisi ile muhteşem bir program yapan Edis, Alanya'yı çok sevdiğini belirterek 5 yıldır gelemediği için çok özlediğini söyledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Edis'e ipek kozasından yapılmış Türk Bayrağı tablosu hediye ederken, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan'da üzerinde Edis portesi olan su kabağı hediye etti. Konser geç saatlere kadar büyük bir coşku içerisinde sürdü.