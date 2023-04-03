Alanya Belediyesi'nden 2 mahalleye spor tesisi sözü

Alanya Belediyesi, Konaklı ve Çıplaklı'da iki yeni spor kompleksi kazandırmak için çalışmalara başladı. Projelerin uygulama alanlarını Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Karamut'la birlikte gezen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, projeleri en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Konaklı'ya dev spor tesisi yapılıyor

Konaklı Mahallesi Elikesik Mevkiinde bulunan yaklaşık 200 bin metrekare alana planlanan, ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonlarının yapılabileceği şekilde tasarlanan spor kompleksi projesi, bölgenin en büyük spor kompleksi olacak. Toplamda 3 etapta yapılması planlanan projenin ilk etabında 1 ana kort, 5 yan korttan oluşmak üzere tenis alanı, 2 bin 500 kişilik futbol sahası, 2 tam saha 1 yarım saha olmak üzere futbol antrenman sahaları, sosyal tesis ve sporcu konaklama binası bulunuyor. Projelendirmesi tamamlanan sosyal tesis ve sporcu konaklama birimi; bin 200 metrekare oturumlu olmak üzere toplamda 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak. Tesis içerisinde 45 oda ile 100 kişilik konaklama imkânı sağlanacak.

Kalan etaplarda veledrom, yüzme havuzu ve atletizm stadyumu yapılacak.

2023 yılı içerisinde yapımının tamamlanması hedeflenen projenin yine ilk etabında bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları, açık spor ve etkinlik alanları ve yine kompleksin ihtiyaçlarını karşılayacak araç otoparkları bulunuyor. Projenin ikinci etabında ise atletizm stadyumu ve veledrom yer alıyor. Üçüncü etapta ise kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu bölümleri hayata geçirilecek. Proje alanında hafriyat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Yücel, spor turizminin geliştirilmesi, Alanya'nın marka değerine değer katılması amacıyla Konaklı Spor Kompleksi'nin inşaatına hafriyat çalışmaları biter bitmez başlanacağını söyledi.

20 bin metrekarelik alanda Çıplaklı'nın yeni yüzü olacak

Çıplaklı Mahallesi 366 ada yanında oluşturulacak Semt Sahası ise Çıplaklı Mahallesi'nin yeni yüzü olacak. İçerisinde 2 adet 60x90 ebatlarında çim saha bulunacak tesis 360'ar kapasiteli 2 tribüne sahip olacak. Öte yandan alan içerisinde 1 adet standart basketbol sahası, 1 adet 3 potalı basketbol sahası, 1 adet standart tenis kortu, 2 adet masa tenisi, 1 adet 225 metrelik koşu parkuru, 1 adet 9'lu dış mekân spor aletleri, 1 adet bodybuilding alanı, 40 kişilik büfe, 4 adet pergola, depo ile tuvalet ve güvenlik kulübesi bulunacak. Başkan Yücel, projenin 2023 yılı sonunda vatandaşların kullanımına açılacağını söyledi.