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Alanya Belediyesi'nden 68 mahalleye, 78 park

Alanya Belediyesi, 68 kırsal mahallede, 78 çocuk parkını hayata geçirdi.


Büyükşehir Yasası ile birlikte 2015-2019 tarihleri arasında köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Alanya'ya bağlı 68 kırsal mahallede Alanya Belediyesi tarafından 78 tane çocuk parkı hizmete açıldı.


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için merkez ve kırsal mahallelerimizde onların yüzlerini güldürecek mekanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın hayal gücünü arttırmak için parklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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