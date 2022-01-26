Alanya Belediyesi'nden 93 çocuğa ücretsiz sünnet hizmeti

Alanya Belediyesi tarafından Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde düzenlenen ücretsiz sünnet hizmetleri devam ediyor. Organizasyon ile bu yıl 93 çocuk sünnet olacak.

Alanya Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik anlayışıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği sünnet organizasyonları, Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde devam ediyor. Alanya Belediyesi sağlık ekipleri ve uzman personel tarafından 3 gün sürecek ve gruplar halinde 93 çocuğun sünnet edileceği program bugün başladı. Sünnet organizasyonuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, aileler ve çocukları katıldı. Belediye'ye başvurarak kayıt yaptıran ailelerin gelmesiyle birlikte sünnet programı dua töreni ile başladı. Aileler ve çocuklar, Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde uzman sağlık personelleri tarafından, hijyenik ortamda, pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen sünnet hizmetinden sırayla yararlandı.

“Çocukların kirveliğini Başkan Yücel yaptı”

Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde düzenlenen organizasyona katılan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Mustafa Türkdoğan, çocukların kirveliğini yaparken ailelerin bu mutlu gününe ortak oldular. Başkan Yücel, sünnet olan çocuklara oyuncak araba, sünnet kıyafetli ve çerçeveli hatıra fotoğrafı hediye etti.

“Çocuklarımızı tebrik ediyorum”

Sünnet olan çocuklara kirvelik yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla periyodik olarak yaptığımız sünnet organizasyonumuzu bu sene de gerçekleştiriyoruz. Bu mutlu günü yaşayan ailelerimizin çocuklarının mürüvvetini de görmesini temenni ederim. Yine yaz ayları ve sömestr tatillerinde Pandemi koşullarına göre çocuklarımıza ve ailelerine bu hizmetimiz devam edecek. Çocuklarımızı tebrik ediyor, dini vecibelerini yerine getiren ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 1 yaş altı-6 yaş üstü çocuklara Alanya Belediyesi tarafından verilen sünnet hizmetinden yararlanmak isteyen ailelerin, Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği'ne müracaat edebilecekleri açıklandı.