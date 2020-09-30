Alanya Belediyesi'nden asfalt çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 4 ayrı noktada başlatılan çalışmalar kapsamında yeni projeler hızla tamamlanıyor. Payallar Sanayi Caddesi üzerinde başlatılan 200 metre uzunluğunda 3x3,5 kapalı menfez çalışması hızla yükselirken, Türkler Kölehasanlı girişinde de 450 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde, Türkler Karamanlar Sokak girişinde 350 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde ve yine Türkler Akdeniz Bulvarı'nda 400 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde asfalt çalışması aralıksız sürüyor.

“Doğudan batıya her yerde çalışıyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak Alanya'mızın doğusundan batısına kuzeyinden güneyine her noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerimize yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.