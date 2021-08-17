Alanya Belediyesi'nden batı mahallerine asfalt çalışması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in batı mahalleleri için programa aldığı asfalt çalışmasına Okurcalar Mahallesi'nden başlandı.

Başkan Adem Murat Yücel'in batı mahalleleri için programa aldığı asfalt çalışmasına Okurcalar Mahallesi'nden start verildi. Türkler ve Payallar'ı da kapsayan toplam 27 mahallede asfalt çalışması yapılacağını açıklayan Yücel, “Bölgede bir yandan asfalt hazırlığımız sürerken diğer yandan yolları genişletiyor ve asfaltı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Batı mahallelerimizde yol, asfalt ve altyapı noktasında vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini en hızlı ve etkin şekilde yerine getirmek için ekiplerimiz gece gündüz sahada görev yapıyor. Sezon içerisinde 70 kilometrelik yolu kaliteli ve konforlu bir ulaşım için hazır hale getireceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Çalışmalar başladı"

Konaklı Mahallesi'nde Alanya Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen asfalt hazırlığı çalışmalarını değerlendiren Konaklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Arınç ise “Konaklı mahallemizin özellikle kuzeyinde bulunan yollarımız ulaşım açısından elverişli değildi. Yol ve diğer taleplerimizi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ilettik. Sağ olsunlar çalışmalar başlatıldı. İnşallah en güzel şekilde asfaltımız yapılacak. Şimdiki ve daha önce yapılmış olan bütün hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

30 yıldır Konaklı'da yaşadığını belirten Hasan Döndü de ,“Yollarımız çok bozuktu. Motosiklet ya da araçla gitmemiz imkansızdı. Çünkü kışın çok çamur oluyordu. Şu an çok güzel oluyor. Ben 30 yıldır burada yaşıyorum. En güzel hizmet şu anda yapılıyor. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.