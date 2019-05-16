Alanya Belediyesi'nden çiçreklendirme çalışması

Yaklaşan turizm sezonu ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında, mevsimlik çiçek dikim alanlarının hazırlandığını ve mevsimlik çiçeklerin dikimine başlandığını belirten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Alanya'mızın bakımlı ve estetik görünümünün devamını sağlamak amacıyla parklarda, refüjlerde ve yürüyüş yollarında çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız için görsel zenginliği arttırmaya ve şehrimizi daha cazip bir hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ekipler tarafından yeşil alan, refüj, kavşak ve çocuk parklarında yazlık mevsimlik çiçek dikimi için hazırlanan alanlarda toplam 550 bin çiçek dikilmesi hedefleniyor.