Alanya Belediyesi'nden deprem bölgesine konteyner desteği

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların barına sorununa çözüm olmak için kampanya başlatan Alanya Belediyesi hedeflediği 210 konteynerin ilk etabı olan 20 konteyneri Hatay'a ulaştırdı. Başkan Yücel, depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için el birliği ile çalışan Alanya'nın barınma konusunda da elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan Alanya halkının destekleriyle hazırlanan 20 konteyner ev Hatay'a gönderildi. Alanya Belediyesi Mahmutlar Şantiyesinde düzenlenen dua merasimi sonrası yola çıkan Konteynerler Hatay'da Alanya Belediyesi için ayrılan alana gönderildi.

“Depremzedelerin tüm ihtiyaçları için seferber olduk”

Yaşanan deprem felaketinin ardından Alanya'nın tüm kurum, kuruluşlar ve vatandaşıyla dayanışma içinde hareket ederek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiğine dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “6 Şubat'tan bu yana teyakkuz halinde hummalı bir çalışmayla deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 60 bine yakın depremzedemizi Alanya'mızda ağırlayarak onların tüm ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti içindeyiz” dedi.

“Amacımız vatandaşlarımıza sıcak bir yuva kazandırmak”

Depremzede vatandaşlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için geçtiğimiz günlerde başlatılan konteyner ev kampanyasında 210 evin hedeflendiğini anlatan Yücel, “Bölgedeki vatandaşlarımız için hedeflediğimiz 210 konteynerinin ilk etabı olan 20 evimizi Alanya için ayrılmış olan Hatay'a gönderdik. Bundan sonra ihtiyaç duyulan her bölgede yardımlarımız devam edecek. Üretimleri tamamlandığında 210 konteyneri depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.