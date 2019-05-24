Alanya Belediyesi'nden Dim Çayı yol bakımı

Alanya Belediyesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve ulaşım konusundaki sıkıntıların yaşandığı Dimçayı yolunu bakıma aldı.

Kemer Köprü ve Müminler İlkokulu arasında yürütülen genişletme çalışmaları, 3 büyük kepçe ve kamyonlarla günlerce sürdü. Ekiplerin gece gündüz çalışması ile genişletme çalışması tamamlanan Dimçayı yolunda asfalt çalışması başlatıldı.

Başkan Adem Murat Yücel, “Genişletme çalışmalarını söz verdiğimiz gibi sezon öncesi tamamlanarak asfalt çalışmasına başladık. Bayramdan önce Dimçayı yolunu Alanya'ya yakışır şekilde hizmete sunacağız." dedi.